Ученые нашли общее между болезнями Альцгеймера и Паркинсона

По мнению американских ученых, при болезнях Альцгеймера и Паркинсона фермент AEP ведет себя одинаково, создавая «белковый мусор», ведущий к разрушению нейронов. Возможно, на основе этого открытия в будущем удастся разработать лекарство.На сегодняшний день известно, что обе болезни появляются из-за скопления тау-белка, бляшек бета-амилоида, клубков альфа-синуклеин и прочего «белкового мусора» в нервных клетках. Этот мусор убивает нейроны в разных областях мозга и вызывает потерю памяти со слабомием при болезни Альцгеймера либо потерю контроля над конечностями при болезни Паркинсона. Обрывки альфа-синуклеина в случае Паркинсона ведут себя так же, как и фрагменты тау-белка при Альцгеймере, схожим образом разрушая клетки мозга.Ученые предположили, что фермент AEP может разрезать альфа-синуклеин при Паркинсоне так же, как он разрезает нити тау-белка при Альцгеймере. Согласно нынешней общепринятой теории о причине болезни Альцгеймера, фермент AEP ошибочно обрезает части молекулы тау-белка, из-за чего они сбиваются в «клубки» и разрушают нервные клетки.Ученые заметили, что у пациентов с болезнью Паркинсона в мозгу как раз очень высокая концентрация AEP. Чем старше больной, тем быстрее AEP режет молекулы альфа-синуклеина, сбивающегося, как и обрезки тау-белка, в клубки. Плюс с возрастом пациента концентрация фермента в клетках мозга увеличивается.Во время опытов на мышах исследователи принудительно отключили ген, отвечающий за производство AEP, в ДНК подопытных грызунов. Такие мыши никогда не болели болезнью Паркинсона, несмотря на обильную выработку альфа-синуклеина. При опытах с болезнью Альцгеймера ученые блокировали работу AEP с помощью специальных веществ и добились тех же результатов. Это, возможно, шаг к открытию лекарства от обеих болезней, которые пока не излечимы.