Стафилококковая инфекция: опасно или нет

Обобщающее заглавие всех болезней, которые вызываются разными видами стафилококка - стафилококковая зараза. Данная зараза очень устойчива к ряду лекарств, потому конкретно она возглавляет перечень всех гнойничковых болезней. Стафилококк имеет способность поражать фактически все органы и вызывать ряд болезней.Обобщающее заглавие всех болезней, которые вызываются разными видами стафилококка - стафилококковая зараза. Данная зараза очень устойчива к ряду лекарств, потому конкретно она возглавляет перечень всех гнойничковых болезней. Стафилококк имеет способность поражать фактически все органы и вызывать ряд болезней. К примеру, при поражении кожных покровов могут развиться последующие заболевания: абсцесс, фурункул, гидраденит, панариция, пиодермия. Стафилококковая зараза так же может являться предпосылкой болезней внутренних органов: пневмония, эндокардит, ангина, менингит, абсцесс, остеомиелит, сепсис и токсический шок.Виды стафилококкаМедицине известны три главные разновидности стафилококка: золотистый, эпидермальный, сапрофитный. Более патогенным и небезопасным считается золотистый стафилококк. Он может поражать все органы человека и, не считая того, имеет высшую устойчивость к антисептикам и лекарствам. Золотистый стафилококк так уникален, что активность не теряется даже при воздействии на него: солнечных лучей в течение полусуток, высочайшей температуры (150С) в протяжении 10 минут, этилового спирта, перекиси водорода, солевого раствора, но стремительно погибает под действием бриллиантового зеленоватого, другими словами обыкновенной зеленки.Эпидермальный стафилококк является, обычно, непатогенным возбудителем, он - часть флоры кожи человека. Но есть некие заболевания, которые провоцирует данный возбудитель. К примеру, вызывает: инфицирование крови при продолжительном использовании венозных катетеров; воспаление мочеполовых органов, также стафилококковая зараза может появляться в протезированных суставах либо в трансплантированных сосудах. Эпидермальный стафилококк довольно устойчив ко многим лекарствам, для его исцеления нужны сильные препараты, такие как: рифампицин, гатифлоксацин, ванкомицин, моксифлоксацин, линезолид.Сапрофитный стафилококк наименее патогенен, чем другие виды. Он изредка возникает у малышей, почаще поражает дамский организм. Данный стафилококк, обычно, является предпосылкой воспалительного процесса в мочевом пузыре, очень изредка он может спровоцировать воспаление почек. Потому что сапрофитный возбудитель имеетлокализацию в большей степени в области гениталий, мучается конкретно мочеполовая система.Клиническая картина стафилококковой инфекцииКлинические проявления заболевания впрямую зависят от: вида стафилококка, его патогенности, места поражения (кожа либо определенный орган), степени защиты иммунной системы. Если поразила кожные покровы стафилококковая зараза, симптомы свойственны развившейся заболевания. Более всераспространенным гнойничковым болезнью является пиодермия. Для нее типично появление воспалительного процесса у корня волоса. Если правильно не вылечивать пиодермию, существенно увеличивается риск образования карбункула либо фурункула. В большинстве случаев они имеют локализацию на бедрах, задней стороне шейки, ягодицах. Более опасное место - это лицо, потому что появление карбункула либо фурункула конкретно в этой части тела может привести к развитию абсцесса мозга либо гнойному менингиту.У новорожденных проявляется стафилококковая зараза - признаки заболевания Риттера. Обычно, симптомы заболевания очень идентичны с проявлениями скарлатины либо рожистого воспаления, другими словами возникают пузыри, которые потом отслаиваются довольно большенными пластами пораженной кожи. Более тяжелое состояние, которое может вызвать стафилококковая зараза - токсический шок и сепсис. Клиника токсического шока очень выраженная. Резко падает давление, возникает лихорадка и мощная болезненность в животике, появляется тошнота, диарея, рвота, сознание становится перепутанным, через некое время проявляется соответствующая сыпь. При сепсисе поражаются фактически все органы, высока возможность смертельного финала.ИсцелениеИсцеление должно быть немедленным и направленным на ликвидирование патогенного возбудителя. Какое конкретно исцеление использовать, должен решать только доктор!