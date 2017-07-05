Антиоксидант поможет больным рассеянным склерозом
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В исследовании принял участие 51 доброволец с рассеянным склерозом. 27 участников получали 1200 миллиграммов липоевой кислоты в сутки, а остальные - плацебо. Исследование продолжалось 2 года.
Специалисты установили: у больных вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом, принимавших липоевую кислоту, скорость атрофии мозга уменьшилась на 68% по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Кроме того, у добровольцев отмечались улучшения в двигательной сфере. Ученые планируют продолжить исследования.
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