Антиоксидант поможет больным рассеянным склерозом

Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание, поражающее нервные волокна головного и спинного мозга. Новое исследование, проведенное в Орегонском университете здоровья и науки, показало, что липоевая кислота, обладающая антиоксидантными свойствами, может существенном повысить качество жизни людей, страдающих от рассеянного склероза.В исследовании принял участие 51 доброволец с рассеянным склерозом. 27 участников получали 1200 миллиграммов липоевой кислоты в сутки, а остальные - плацебо. Исследование продолжалось 2 года.Специалисты установили: у больных вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом, принимавших липоевую кислоту, скорость атрофии мозга уменьшилась на 68% по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Кроме того, у добровольцев отмечались улучшения в двигательной сфере. Ученые планируют продолжить исследования.