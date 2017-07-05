Смех может помочь увеличить шансы на успех при ЭКО
http://www.neboley.com.ua - Добавил favabeans в категорию Другие
В заявленном исследовании приняли участие более 200 женщин, проходящих лечение от бесплодия.
Сначала все шло как обычно, однако в конце курса лечения, когда эмбрионы уже были имплантированы, половину пациенток отправили на 15-минутное клоунское представление, в ходе которого клоун рассказывал заготовленные шутки и показывал трюки. В результате среди этих пациенток процент забеременевших составил 36,4%, в то время как женщины, не посетившие представление, забеременели лишь 20,2%.
Как заявляет Шевач Фридлер, секрет кроется в расслаблении и снижении уровня стресса. Между тем, представитель Британского сообщества фертильности не доверяет проведенному изысканию, утверждая, что явной связи между расслаблением и успешностью ЭКО нет.
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий