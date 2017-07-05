Смех может помочь увеличить шансы на успех при ЭКО

Смех может помочь увеличить шансы на успех при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Исследование показало, что всего 15 минут веселья почти в два раза повышают вероятность успешной беременности. Данный вывод был сделан на основе исследования профессора Шевач Фридлер.В заявленном исследовании приняли участие более 200 женщин, проходящих лечение от бесплодия.Сначала все шло как обычно, однако в конце курса лечения, когда эмбрионы уже были имплантированы, половину пациенток отправили на 15-минутное клоунское представление, в ходе которого клоун рассказывал заготовленные шутки и показывал трюки. В результате среди этих пациенток процент забеременевших составил 36,4%, в то время как женщины, не посетившие представление, забеременели лишь 20,2%.Как заявляет Шевач Фридлер, секрет кроется в расслаблении и снижении уровня стресса. Между тем, представитель Британского сообщества фертильности не доверяет проведенному изысканию, утверждая, что явной связи между расслаблением и успешностью ЭКО нет.