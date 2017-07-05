Нарушения сна провоцируют приступы лунатизма

Чаще всего приступы лунатизма возникают по причине нарушения и прерывания сна, считают канадские ученые.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 10 человек, страдающих лунатизмом. На участников воздействовали различными методами во время сна - от шумовых воздействий до полного лишения сна на некоторое время.Ни один из участников не мог контролировать приступы лунатизма. Во время нормального сна на участников воздействовали шумовыми эффектами, и это привело к приступам лунатизма трех пациентов. Однако, при таком же воздействии шумами на участников после депривации (в данном случае лишение сна примерно на 25 часов) во время восстановительного сна возникли приступы лунатизма у всех участников.По мнению экспертов, людям, страдающим лунатизмом, необходимо поддерживать регулярный и правильный цикл сна и минимизировать случаи лишения сна. Эти меры могут помочь свести с минимуму случаи приступов лунатизма, считают ученые.