Простой рецепт для восстановления сосудов головного мозга

Предлагаемый рецепт с сосновыми иголками поможет очистить сосуды головного мозга. Сосновая хвоя поможет также и при болезнях почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, при атрофии зрительного нерва, судорогах.Смешать 5 столовых ложек сосны, 2 ст. л. измельченных плодов шиповника, 2 ст. л. луковой шелухи. Стакан сырья залить 1 л воды, довести до кипения. Дать настояться в течение ночи, завернув во что-то теплое и принимать вместо воды от 0,5 л до 1 л в день. Норму дневную потихоньку увеличивать. Пьется очень приятно. Можно делать рецепт и без луковой шелухи (она очень хороша для тех, у кого больные почки).При инсульте одновременно с отваром принимать по 2 лимона в день, пол-лимона на прием. Очистить лимон от кожуры, мелко измельчить, залить отваром хвои и залпом выпить. Принимать за час до еды или через час после еды. Лимоны употреблять в течение 2 недель, при тяжелых случаях срок можно увеличить до 3 недель. Затем на 2 недели перерыв и можно повторить снова.