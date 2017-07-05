Испытан высокоточный тест для выявления онкопатологии по анализу крови
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Результаты исследования, прошедшего при участии 400 пациентов, показали, что тест Parsortix способен определить наличие опухолевых клеток в цикрулирующей крови в 95% случаев. Показатель ложноположительных результатов нового теста почти в два раза ниже, чем у доступных сейчас систем.
Разработчики теста отмечают, что в случае регистрации Parsortix, пациенткам при выявлении некого образования в полости малого таза можно будет просто сдать анализ крови для определения злокачественного новообразования.
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