Испытан высокоточный тест для выявления онкопатологии по анализу крови

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Тест британской компании Angle превосходит существующие диагностические системы по эффективности выявления злокачественных новообразований яичников.

Результаты исследования, прошедшего при участии 400 пациентов, показали, что тест Parsortix способен определить наличие опухолевых клеток в цикрулирующей крови в 95% случаев. Показатель ложноположительных результатов нового теста почти в два раза ниже, чем у доступных сейчас систем.

Разработчики теста отмечают, что в случае регистрации Parsortix, пациенткам при выявлении некого образования в полости малого таза можно будет просто сдать анализ крови для определения злокачественного новообразования.
LentaInform
Listis
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