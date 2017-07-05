Испытан высокоточный тест для выявления онкопатологии по анализу крови

Тест британской компании Angle превосходит существующие диагностические системы по эффективности выявления злокачественных новообразований яичников.Результаты исследования, прошедшего при участии 400 пациентов, показали, что тест Parsortix способен определить наличие опухолевых клеток в цикрулирующей крови в 95% случаев. Показатель ложноположительных результатов нового теста почти в два раза ниже, чем у доступных сейчас систем.Разработчики теста отмечают, что в случае регистрации Parsortix, пациенткам при выявлении некого образования в полости малого таза можно будет просто сдать анализ крови для определения злокачественного новообразования.