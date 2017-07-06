Подтверждена эффективность нового метода лечения острого миелоидного лейкоза

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Терапия в три раза продлевает выживаемость пациентов. Международная группа учёных с участием онкологов из Медицинской высшей школы Ганновера подтвердили эффективность нового метода лечения острого миелоидного лейкоза. Новый подход предполагает применение препарата мидостаурина в дополнение к стандартной терапии. Такое лечение позволяет повысить общую выживаемость больных с мутацией гена FLT3 с 25,6 до 74,7 месяцев. Таким образом, мидостаурин позволяет существенно улучшить успех лечения у каждого третьего пациента. Перед началом терапии выясняется наличие у пациента соответствующей мутации.

Мидостаурина не является классическим цитостатиком, но относится к группе препаратов молекулярного действия, он целенаправленно вызывает генетические изменения в опухолевых клетках. Этот медикамент является производными бактерии Streptomyces staurosporeus, которая препятствует деления клеток лейкоза путем блокирования передачи сигнала определённых киназ, включая фактор роста FLT3.
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