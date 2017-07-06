Подтверждена эффективность нового метода лечения острого миелоидного лейкоза
http://www.medikforum.ru - Добавил dogdays в категорию Другие
Мидостаурина не является классическим цитостатиком, но относится к группе препаратов молекулярного действия, он целенаправленно вызывает генетические изменения в опухолевых клетках. Этот медикамент является производными бактерии Streptomyces staurosporeus, которая препятствует деления клеток лейкоза путем блокирования передачи сигнала определённых киназ, включая фактор роста FLT3.
LentaInform
СМИ2
Listis
Добавить комментарий