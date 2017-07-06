В чем причина зубных заболеваний
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Проведенные ранее исследования уже выявляли, что курение резко ограничивает циркуляцию крови в деснах, что ведет к различным заболеваниям десен и к выпадению зубов. К тому же выяснилось, что чем хуже социальные условия, в которых живет человек, тем реже он чистит зубы и ходит к зубному.
Ученые призывают к улучшению профилактики стоматологических недугов как у взрослых, так и у детей, и советуют дантистам регулярно напоминать пациентам всех возрастов о том, что курение портит зубы.
«Вред зубам и деснам наносится в течение длительного периода времени, и он необратим», — говорит научный руководитель проекта доктор Марк Пирс. По словам доктора Пирса, результаты проведенного исследования показывают, что следить за своими зубами важно в любом возрасте, а не только в детстве, и что никогда не поздно приучить себя к ежедневной рутине чистки зубов. «Нельзя повернуть вспять время, но можно увеличить вероятность того, что ваши зубы прослужат вам до старости — а это очень важно, учитывая тот факт, что продолжительность жизни неуклонно повышается»,- говорит он. Профессор Джимми Стил из стоматологического отделения университета Ньюкасла, который также принимал участие в исследовании, замечает, что даже если ребенок приучен два раза в день чистить зубы, не факт, что он сохранит эту привычку, покинув отчий дом и начав взрослую самостоятельную жизнь, тем более что взрослые все чаще заменяют обед плиткой шоколада. «По сути дела исследование показало, что хуже всего следят за своим ртом молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет», — говорит профессор Стил. Представитель Британской ассоциации стоматологов (BDA) подтвердил важность чистки зубов дважды в день пастой с флюоридом, заявив, что некоторые напитки и продукты, такие как кофе, красное вино и карри, употребляемые в больших количествах, влияют на цвет зубной эмали. «Курение не только воздействует на внешний вид ваших зубов; оно может привести к болезням десен и даже к раку ротовой полости. Бросить курить не просто, но это стоит того, учитывая долгосрочную перспективу», — говорят британские дантисты.
LentaInform
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