В чем причина зубных заболеваний

Люди с плохими зубами теперь могут перестать ругать себя за «сладкое детство» и редкие визиты к стоматологу. К такому выводу пришла группа ученых из университета Ньюкасла, заявив на страницах «Журнала стоматологических изысканий», что только нездоровый образ во взрослом возрасте приходит к постепенному разрушению зубов. Ученые обследовали более 300 людей, родившихся в Ньюкасле в 1947 году; проследили их развитие и физическое здоровье в детском возрасте, а также образ жизни и вредные привычки в более зрелые годы. Врачи смотрели на то, сколько зубов они потеряли и в каком состоянии находятся их десны. Вывод был сделан довольно традиционный: чем больше сигарет человек выкуривает за свою жизнь, тем больше зубов он или она скорее всего потеряют.Проведенные ранее исследования уже выявляли, что курение резко ограничивает циркуляцию крови в деснах, что ведет к различным заболеваниям десен и к выпадению зубов. К тому же выяснилось, что чем хуже социальные условия, в которых живет человек, тем реже он чистит зубы и ходит к зубному.Ученые призывают к улучшению профилактики стоматологических недугов как у взрослых, так и у детей, и советуют дантистам регулярно напоминать пациентам всех возрастов о том, что курение портит зубы.«Вред зубам и деснам наносится в течение длительного периода времени, и он необратим», — говорит научный руководитель проекта доктор Марк Пирс. По словам доктора Пирса, результаты проведенного исследования показывают, что следить за своими зубами важно в любом возрасте, а не только в детстве, и что никогда не поздно приучить себя к ежедневной рутине чистки зубов. «Нельзя повернуть вспять время, но можно увеличить вероятность того, что ваши зубы прослужат вам до старости — а это очень важно, учитывая тот факт, что продолжительность жизни неуклонно повышается»,- говорит он. Профессор Джимми Стил из стоматологического отделения университета Ньюкасла, который также принимал участие в исследовании, замечает, что даже если ребенок приучен два раза в день чистить зубы, не факт, что он сохранит эту привычку, покинув отчий дом и начав взрослую самостоятельную жизнь, тем более что взрослые все чаще заменяют обед плиткой шоколада. «По сути дела исследование показало, что хуже всего следят за своим ртом молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет», — говорит профессор Стил. Представитель Британской ассоциации стоматологов (BDA) подтвердил важность чистки зубов дважды в день пастой с флюоридом, заявив, что некоторые напитки и продукты, такие как кофе, красное вино и карри, употребляемые в больших количествах, влияют на цвет зубной эмали. «Курение не только воздействует на внешний вид ваших зубов; оно может привести к болезням десен и даже к раку ротовой полости. Бросить курить не просто, но это стоит того, учитывая долгосрочную перспективу», — говорят британские дантисты.