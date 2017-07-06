Головокружение: 5 рецептов народной медицины в помощь

При постоянном головокружении нужно обратить внимание на пищу и усиленно есть те продукты, в которых содержится много фосфора. Надо есть больше рыбы, сыра, яиц, редиса, огурцов, гороха и грецких орехов. Очень полезно заниматься физическими упражнениями, укрепляющими вестибуляторный аппарат.Люди, страдающие головокружением, должны стараться не смотреть на быстро вращающиеся предметы, избегать восхождений в горы, не находиться на высоких крышах домов, исключить работу на высоте.Также при головокружениях помогут рецепты народной медицины.Рецепт 11 ч. л. соцветий клевера лугового залить стаканом воды, кипятить 5 мин. на слабом огне, процедить. Пить по 1 ст. л. 4–5 р/д.Рецепт 2Взять 100 г морской капусты в порошке. Ежедневно перед обедом глотать по 1 ч. л. 1 раз в день.Рецепт 35–6 г сухих листьев и стеблей княжика сибирского залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день в горячем виде.Рецепт 4Очень эффективно помогает отвар плодов боярышника. Залить 1 стаканом кипятка 20 г ягод и греть на слабом огне 10 минут. Пить, как чай.Рецепт 5Выпивать после обеда и ужина по 200 мл настоя липового цвета или настоя мяты перечной.