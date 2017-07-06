Головокружение: 5 рецептов народной медицины в помощь
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Люди, страдающие головокружением, должны стараться не смотреть на быстро вращающиеся предметы, избегать восхождений в горы, не находиться на высоких крышах домов, исключить работу на высоте.
Также при головокружениях помогут рецепты народной медицины.
Рецепт 1
1 ч. л. соцветий клевера лугового залить стаканом воды, кипятить 5 мин. на слабом огне, процедить. Пить по 1 ст. л. 4–5 р/д.
Рецепт 2
Взять 100 г морской капусты в порошке. Ежедневно перед обедом глотать по 1 ч. л. 1 раз в день.
Рецепт 3
5–6 г сухих листьев и стеблей княжика сибирского залить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день в горячем виде.
Рецепт 4
Очень эффективно помогает отвар плодов боярышника. Залить 1 стаканом кипятка 20 г ягод и греть на слабом огне 10 минут. Пить, как чай.
Рецепт 5
Выпивать после обеда и ужина по 200 мл настоя липового цвета или настоя мяты перечной.
СМИ2
LentaInform
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