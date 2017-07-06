Специалисты создали уникальные модели сердечных клапанов

Исследователи использовали технологию трехмерной печати для создания индивидуальных моделей сердечных клапанов. Они имитируют физиологические свойства настоящих клапанов сердца. Ученые говорят, что их изобретение повысит успешность транскатетерной имплантации аортальных клапанов и позволит избежать распространенного осложнения - перивальвулярной утечки.Благодаря новым моделям врачи смогут определять, хорошо ли клапан подойдет пациенту. Специалисты создали модели, опираясь на данные КТ-сканирования сердца 18 человек, перенесших операции по протезированию клапанов сердца. Модели оснастили десятками рентгеноконтрастных шариков для измерения степени смещения материала, имитирующего ткань.Кстати, до этого команда микробиологов из Тринити-колледжа придумала, как помешать распространению бактерий через медицинские устройства, в том числе искусственные клапаны сердца. Специалисты использовали блокирующий пептид. Он не давал бактериям прикрепиться к медицинскому устройству.