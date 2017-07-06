Специалисты создали уникальные модели сердечных клапанов

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Исследователи использовали технологию трехмерной печати для создания индивидуальных моделей сердечных клапанов. Они имитируют физиологические свойства настоящих клапанов сердца. Ученые говорят, что их изобретение повысит успешность транскатетерной имплантации аортальных клапанов и позволит избежать распространенного осложнения - перивальвулярной утечки.

Благодаря новым моделям врачи смогут определять, хорошо ли клапан подойдет пациенту. Специалисты создали модели, опираясь на данные КТ-сканирования сердца 18 человек, перенесших операции по протезированию клапанов сердца. Модели оснастили десятками рентгеноконтрастных шариков для измерения степени смещения материала, имитирующего ткань.

Кстати, до этого команда микробиологов из Тринити-колледжа придумала, как помешать распространению бактерий через медицинские устройства, в том числе искусственные клапаны сердца. Специалисты использовали блокирующий пептид. Он не давал бактериям прикрепиться к медицинскому устройству.
СМИ2
LentaInform
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