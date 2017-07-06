Сексуальная активность - залог здоровой простаты и защиты от рака

Гарвардский университет заинтересовался мужским здоровьем. Ученые сделали вывод: частая эякуляция снижает риск болезней простаты, включая риск рака.На примере почти 32000 мужчин ученые выяснили, что высокий уровень сексуальной активности снижал риск рака простаты на 33%. Было даже высчитано оптимальное количество эякуляций - 21 в месяц. В год это примерно 252 раза (около 70% дней в году). Вероятно, эякуляция позволяет избавиться от токсичных веществ, стоящих за раком простаты.Рак простаты больше распространен среди пожилых мужчин (85% случаев диагностируют среди мужчин старше 65 лет). При этом ученые признаются: активная интимная жизнь сама по себе является показателем крепкого здоровья. Эксперты подчеркивают, что параллельно с поддержанием половой активности важно придерживаться здоровой пищи и тренироваться.