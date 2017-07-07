Сканирование спрогнозирует развитие шизофрении

Сканирование мозга поможет предсказать вероятность возникновения шизофрении у людей, чьи родственники страдали от этой болезни. Ученые Эдинбургского университета провели исследование и выяснили, что мозг людей перед проявлением болезни начинает быстро сжиматься.Команда исследователей изучила молодых людей с высоким риском шизофрении, у которых в семье было по два близких родственника с этой болезнью. Ученые сравнили результаты сканирования мозга 146 человека из группы риска с данными 36 человек, которые в нее не входили.Сканирования проводились на протяжении 10 лет каждые 18 месяцев. Ранее ученые уже знали о том, что ускоренное сокращение мозга возникает у людей с депрессией и шизофренией, но до сих пор оставалось не известно, происходили ли эти изменения до болезни или уже после.Исследование показало: потеря тканей мозга сосредоточена в областях, которые контролируют личность, принятие решений и социальное поведение. Ученые считают, что эти выводы помогут врачам заранее диагностировать развитие болезни и начинать лечение на ранней стадии.