Предоперационная химиотерапия может увеличить риск распространения метастаз

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Некоторые виды химиотерапии (неоадъювантная химиотерапия), применяемые до удаления раковой опухоли, могут способствовать росту новообразований и метастазированию, считают ученые Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке (США). Они изучали процесс интравазии или проникновения клеток в сосудистую сеть при раке молочной железы.

Группа клеток, которая называется микроокружение опухоли (TMEM), может служить в качестве шлюзов для опухолевых клеток (метастатических клонов), входящих в сосудистую сеть. Авторы исследования обнаружили, что несколько типов химиотерапии могут увеличить количество комплексов TMEM и циркулирующих опухолевых клеток в кровотоке. По результатам исследования ученые пришли к выводу, что химиотерапия, хотя и уменьшает в размере опухоль, увеличивает риск метастатического распространения. Активность комплексов TMEM и метастатических клонов, индуцированная химиотерапией, были сокращены введением соответствующих ингибиторов.

Кроме того, ингибиторы функции TMEM могут улучшить клинические преимущества неоадъювантной химиотерапии или при метастатическом заболевании.
СМИ2
Listis
LentaInform

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