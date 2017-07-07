Витамин D помогает прожить дольше больным раком кишечника

В результате исследования выяснилось, что витамин D помогает прожить дольше больным раком толстого кишечника.Результаты предыдущего исследования показали, что у людей с более высокими уровнями витамина D в крови меньше риск возникновения рака толстого кишечника (колоректального рака).Ученые во главе с доктором Kimmie Ng из бостонского Института Рака провели новое исследование, в котором приняли участие 304 женщин и мужчин с колоректальным раком. В период с 1991 по 2002 год ученые изучали влияние витамина D на выживаемость при наличии этого заболевания. Выяснилось, что фактически такая взаимосвязь имеет место быть.Исследователи обнаружили, что у пациентов с самым высоким уровнем витамина D риск умереть от колоректального рака был на 50% ниже, чем у участников с самыми низкими показателями витамина D. В течение исследования 123 пациента умерли от этого заболевания.Ученые планируют дальнейшее изучение влияния витамина D на рак толстого кишечника. Исследователи считают, что необходимо включить витамин D в терапию этого типа рака и детально изучить полученные результаты. Возможно, просто загорая на солнце, можно будет продлевать себе жизнь, надеются специалисты.