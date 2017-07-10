Прерывание лечения ацетилсалициловой кислотой втрое увеличивает частоту осложнений на сердце

Существующие рекомендации по процедуре отмены приема препарата не выполняют ни врачи, ни пациенты.Ацетилсалициловая кислота назначается на длительный срок в качестве кроверазжижающего и противотромбозного средства. Однако такое лечение необходимо прерывать перед хирургической операцией, чтобы избежать неконтролируемых кровотечений. Хотя европейские лечебные рекомендации предполагают специальную процедуру прекращения, многие врачи ее игнорируют. Это приводит к увеличению числа инфарктов и других сердечных патологий в связи с отменой препарата. Об этом сообщили ученые из университетской больницы Гамбурга-Эппендорфа (Германия).Одно из исследований, опубликованных в 2016 г., показало увеличение риска инфаркта при отмене длительной терапии ацетилсалициловой кислотой на 60%. Другой метаанализ дает увеличение частоты осложнений на сердце в 3 раза. По данным ученых из Гамбурга, опросивших 636 пациентов амбулатории анестезии, почти половина таких пациентов прерывает прием лекарства перед нехирургическим лечением. Почти 40% опрошенных прекратили принимать лекарства слишком рано - более чем за 10 дней до операции, или слишком поздно - менее, чем за три дня. Лишь в небольшом числе случаев применяется официальная рекомендация за 7-10 дней до хирургической операции.