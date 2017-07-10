Дешевые препараты существенно облегчают химиотерапию для больных лейкемией

Немецкие ученые испытали новое сочетание лекарств в дополнение стандартной терапии.Стандартная химиотерапия у больных острым миелоидным лейкозом переносится многими с трудом, что нередко приводит к преждевременной смерти. Ученые из университетской больницы Фрайбурга (Германия) успешно применили в дополнение к стандартной терапии родственный витамину А препарат третиноин в сочетании с транилципромином, который направлен на преодоление резистентности. Испытания на пациентах шести немецких медицинских центров показали высокую эффективность лекарств.Третиноин изменяет способ считывания генов, поэтому его можно отнести к категории эпигенетических препаратов. Соответствующие клетки перепрограммируются и не погибают при применении химиотерапии. Это делает лечение менее болезненным. Тритиноин уже успешно применялся в лечении острого промиелоцитарного лейкоза, но в других формах острого миелоидного лейкоза раковые клетки изначально проявляли резистентность. Для ее преодоления терапию дополняет транилципромин, ранее применявшийся в качестве антидепрессанта. Оба препарата были давно допущены к применению.