Платина и синий свет объединились для борьбы с раком

Если речь идет о здоровье, то синий свет обычно приносит наибольшую пользу, находясь на крышах автомобилей скорой помощи в виде проблесковых маячков. Но ученые из Университета Ворвика (University of Warwick) нашли ему новое применение: синий свет в их последнем исследовании активирует соединение, которое может стать высокоэффективным средством лечения рака.Новое химическое соединение на основе платины, в 80 раз более мощное, чем другие основанные на платине противораковые препараты, активируется светом и убивает раковые клетки более избирательно, чем аналогичные комплексы.Некоторое время назад исследовательская группа профессора химического факультета Университета Ворвика Питера Сэдлера (Peter Sadler) уже нашла соединение платины, которое активировалось ультрафиолетовым светом, но узость ультрафиолетовой области спектра ограничивала бы практическое применение будущего препарата.Новое достижение ученых – соединение транс, транс, транс-[Pt(N3)2(OH)2(py)2] – активируется обычным видимым синим, или даже зеленым, светом. Соединение стабильно, с ним легко работать, а хорошая водорастворимость позволяет ему легко выводиться из организма.Исследователи из Университета Ворвика передали новое соединение коллегам из больницы Ninewells Hospital в Данди (Dundee), которые испытали его на культивируемых в лаборатории клетках рака пищевода. Эти тесты показали высокую эффективность соединения при его активации синим светом: концентрация всего 8.4 мкмоль/литр убивает 50 процентов раковых клеток.Ученые приступили и к изучению активности соединения по отношению к клеткам рака яичников и печени. Первые результаты также обнадеживают, но тестирование еще не завершено.«Это соединение может оказать значительное влияние на эффективность лечения рака. Фотоактивация не только обеспечивает мощный токсический эффект, но и позволяет сделать лечение более адресным, то есть избирательно направленным против раковых клеток», - считает профессор Сэдлер. «Особенностью нашего комплекса является то, что он активируется не только ультрафиолетовой областью спектра, но и низкими дозами синего или зеленого света. Генерируемое светом мощное цитотоксическое соединение оказалось значительно эффективнее, чем такие препараты, как цисплатин. Мы надеемся, что фотоактивируемые комплексы платины сделают возможным лечение раковых опухолей, не реагирующих на более ранние ее препараты. Опухоли, развившие резистентность к обычным препаратам, могут реагировать на новые комплексы, и лечение будет сопровождаться меньшими побочными эффектами».