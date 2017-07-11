Новый тест поможет предсказать рецидив рака

Исследователи из Университетской больницы Лиона создали простой тест, позволяющий определить риск рецидива рака мочевого пузыря. Достаточно измерить уровень определенного белка в моче. Новый тест проще и точнее цитологического исследования, которое проводится в настоящее время для оценки вероятности рецидива.В исследовании приняли участие 348 человек с раком мочевого пузыря. Исследователи искали в моче добровольцев дефектный белок TERT. Благодаря новому тесту удалось предсказать рецидив рака больше чем у 80% пациентов. Для сравнения: цитологическое исследование позволяет спрогнозировать рецидив лишь у 34% больных.Новый тест помогает выявить приближающийся рецидив раньше, чем цитологическое исследование. Так, прогноз можно сделать еще до распространения рака на мышечную стенку мочевого пузыря и до появления симптомов. Кроме того, с помощью теста возможно отличить рак мочевого пузыря от инфекций мочевыводящих путей.