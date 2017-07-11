Причиной депрессии может быть низкий уровень активности гена

Низкий уровень активности гена Slc6a15 может снизить восприимчивость организма к стрессам, сообщили исследователи Национального института психического здоровья. Это в свою очередь увеличивает вероятность возникновения депрессии.В предыдущих исследованиях ученые выяснили что ген Slc6a15 чаще всего встречается в определенных типах нейронов, составляющих так называемое прилежащее ядро головного мозга, которое отвечает за систему вознаграждений, формирование удовольствия, смеха и даже эффекта плацебо. Работа этих нейронов определяет, в какой степени мы чувствуем радость от обычных вещей, таких как еда, питье или досуг с друзьями.Прилежащее ядро работает с двумя основными нейротрансмиттерами — серотонином и дофамином, которые регулируют уровень счастья и степень противодействия стрессу, однако в новом исследовании ученые занялись только D2 нейронами — определенной группой в прилежащем ядре, чувствительной к дофамину. Эксперименты проводились на самцах мышей, подверженных стрессу и депрессии. Особое внимание уделялось влиянию гена Slc6a15 на скорость отклика нейрона на стресс. У мышей, которые плохо реагировали на негативные воздействия, уровень активности гена в критических ситуациях был значительно ниже, чем у мышей контрольной группы, а значит, снижалась и активность D2 нейронов. Мыши, у которых активность гена подавлялась искусственно, тоже переставали адекватно реагировать на стресс. Животные, чей ген Slc6a15 был постоянно активен, очень хорошо реагировали на любой стрессовый фактор. На втором этапе исследований ученые исследовали мозг людей, покончивших с собой в результате глубокой депрессии — ежегодное число суицидов в мире, по данным ВОЗ, достигает 800 тыс. Как выяснилось, у этих людей уровень активности гена Slc6a15 в D2 нейронах тоже был значительно снижен, что подтверждило эксперименты, проведенные на мышах.Впрочем, несмотря на такое детальное исследование, прямых и однозначных доказательств, что экспрессия гена Slc6a15 напрямую влияет на сопротивление стрессу, до сих пор нет. Скорее всего, этот ген действительно влияет на баланс нейромедиаторов, однако для того чтобы представить окончательный результат, необходимы дальнейшие исследования, которые однозначно подтвердят эту теорию. Если она подтвердится, то ученые начнут поиск лекарственных препаратов, которые смогут активизировать работу гена, который запустит D2 нейроны, что значительно повысит устойчивость к стрессам и даже излечит от эндогенной депрессии, на сегодняшний день являющейся ведущей причиной инвалидности среди взрослого населения.