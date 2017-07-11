Как изменилась помощь онкобольным: факты от главы Минздрава РФ

На заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вероника Скворцова рассказала, как изменилась помощь раковым пациентам. Ее команде удалось внедрить жесткий временной норматив на постановку предварительного диагноза и начало оказания медицинской помощи. До этого сроки были расплывчатыми, из-за чего оперативность терапии снижалась, а ее результативность, соответственно, падала.По новым нормативам, диагностику заболевания нужно проводить согласно международным стандартам. В частности, на гистологическое и гистохимическое обследование должно отводиться не более 15 дней. В течение такого же временного периода пациенту обязаны обеспечить специализированную медицинскую помощь. То есть, положить начало терапии.Вероника Скворцова напомнила, что с 2014 года химиотерапию можно получить в рамках базовой программы ОМС. В 2017 стоимость данного вида лечения в условиях круглосуточного стационара составила 62 000 рублей, дневного – 43 600 рублей. По сравнению с прошлым годом терапия стала дороже - на 12% и 20% соответственно. При этом в 2016 году по данным Минздрава ее получили 194 тысячи пациентов. На это было потрачено более 33 миллиардов рублей.Для справки:В настоящее время онкозаболевания являются второй в списке самых распространенных причин смерти среди россиян. Только в прошлом году рак унес жизни более 299 000 наших соотечественников.Всего же по состоянию на текущий момент в медучреждениях страны числятся на учете более 3,5 онкобольных.