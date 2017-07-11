Ароматические палочки грозят развитием астмы

Многие люди любят ароматические палочки и прочие пахучие эссенции. Однако тайваньские эксперты предупреждают: любовь к приятным ароматам может стоить вашему ребенку здоровья. Оказывается, ароматические свечи и палочки в разы увеличивают риск развития астмы.Исследование, проведенное под руководством Янлин Лео Ли из Национального тайваньского университета в Тайбэй, показало: из 3800 школьников средних классов 3% страдали от астмы, а 5% - от предастматических симптомов. Так, дети, чьи родители использовали дома благовония, на 36% были больше подвержены риску развития астмы и на 64% - риску появления одышки.При этом из детей, участвовавших в эксперименте, 48% не имели копий варианта гена, известного как GSTT1, который помогает регулировать группу энзимов, защищающих клетки тела от оксидативного повреждения, включающего в себя воздействие табачного дыма и токсичных химических соединений. Это повышало на 43% их шансы заработать астму или аллергию.Обычно благовония делают из растительных материалов, к примеру, из коры дерева, смолы, корней, цветов и масел. При сжигании подобных вещей образуются вредные субстанции вроде бензола и полициклических ароматических углеводородов. Изыскание, проведенное в 2008 году, выявило отчетливую связь между влиянием данных соединений на человека и последующим развитием рака.