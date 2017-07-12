Инфаркт миокарда: промедление смерти подобно

Этот недуг способен поразить хоть какого человека, каким бы здоровым и юным он не был. Болезнь не щадит никого – потому настолько принципиально знать его симптомы и 1-ые правила поведения при неотложном состоянии инфаркта миокарда.Согласно мед определению, инфарктом миокарда именуют неотложное состояние, возникшее в итоге тромбоза коронарной артерии. Это состояние очень небезопасно, потому просит немедленной госпитализации человека и реанимационных действий, направленных на растворение тромба. В 1-ые два часа пришествия инфаркт миокарда вызывает смертельный финал почти всегда, если нездоровому не будет оказана своевременная помощь.По воззрению профессионалов, большему риску развития данного заболевания подвергаются те, кто ведет неподвижный стиль жизни, дополненный частыми психическими нагрузками и стрессами. Вне зависимости от пола и возраста, общественного положения и физической формы инфаркт миокарда, носящий заглавие «бич ХХ века», может поразить хоть какого. В группе риска находятся люди, которые некорректно питаются, нередко мучаются от переедания, лишнего потребления животных жиров и вредных привычек, также отличающиеся недостаточной активностью и гипертонической заболеванием.Главным симптомом начавшегося неотложного состояния является болезненное чувство в области грудины. Боль как будто движется по поверхности левой руки, отдаваясь в виде покалывания прямо до запястья и пальцев. В неких случаях пациенты утверждают о том, что противные и болезненные чувства появляются во всем поясе верхних конечностей, отдаваясь в шейку и челюсть, время от времени - меж лопатками, но поближе к левой стороне. Интенсивность болевого синдрома, которым характеризуется острый инфаркт миокарда, такая, что боль нереально вытерпеть - она пронзает, разрывает и практически прожигает левую сторону тела.Приступы боли не только лишь совсем непредсказуемы, да и могут продолжаться различное время - от получаса до нескольких часов. Но если вы испытываете боль в течение 15 минут, это суровый повод для того, чтоб вызвать доктора, который немедленно начнет реанимационные работы.Следует держать в голове, что инфаркт миокарда может характеризоваться не только лишь обычным симптомом - болью в грудинной области, да и формами атипичными - гастритической (при ней боль распространяется в надчревной области, как при обострении гастрита), астматической (чувства при ней похожи на проявление приступа астмы) и даже безболевой. Последняя форма проявляется только в резких и нередких переменах настроения, ухудшении сна, и свойственна для людей старого возрасте. Стоит отметить, что болезнь, начинающееся без определенных симптомов и болевого синдрома, нередко протекает тяжелее, ежели в других формах, и является более небезопасным.Неотложная помощь при инфаркте миокарда должна быть исследована всеми людьми, ухаживающими за пациентами с гипертонической заболеванием, в почетном возрасте и других, находящихся в группе риска. Первым пт непременно должен быть вызов «Скорой помощи», докторы которой сумеют провести реанимацию и исцеление на проф уровне. Это нужно сделать в этом случае, если у вас либо у кого-либо из окружающих появляется резкая боль за грудиной, длящаяся более 5 минут, в особенности если она проходит сразу со слабостью, затруднением дыхания и рвотой.Принципиально знать и порядок действий, которые нужно провести до того, как «Скорая помощь» прибудет, чтоб инфаркт миокарда не убил хворого. Во-1-х, уложить хворого таким макаром, чтоб голова оказалась выше ног, положить под язык пилюлю нитроглицерина под язык, дальше - размельченную пилюлю аспирина, анальгина, 55-65 капель валокордина (корвалола). Если доктор уже вызван, осталось только очистить дыхательных путей от посторонних предметов, остатков еды либо рвотных масс. Чтоб нездоровой не задохнулся, его голову следует повернуть набок и ждать приезда «Скорой помощи».