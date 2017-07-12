4 эффективные натуральные средства для очищения крови

Кровоток доставляет кислород и различные питательные вещества во все наши ткани и органы. Если кровь загрязняется, ткани лишены необходимого питания, они не могут нормально функционировать.Как следствие, ухудшается общее самочувствие и возникают различные неприятные заболевания. Именно поэтому рекомендуется чистка крови народными средствами в домашних условиях, но проводить ее желательно после консультации с врачом.Рецепт 1Приготовить смесь меда и лукового сока в пропорции 1:1. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за час до еды или через 3 часа после еды. Курс лечения 3 месяца. Через месяц сделать перерыв на 2 недели. Рекомендуется для лечения атеросклероза с преимущественным поражением сосудов головного мозга, а также для профилактики атеросклероза.Рецепт 2Смешать 1 стакан очищенного и измельченного на терке чеснока с 1,5 стакана жидкого меда и настаивать в течение 7—10 дней. Принимать по 1 ст. ложке за 40 минут до еды 3 раза в день в течение 2—3 месяцев. Этот рецепт рекомендуется использовать также при сосудистых заболеваниях ног.Рецепт 3Приготовить смесь из 1 стакана сока шиповника и 1 стакана меда. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день за 30 минут до еды при ишемической болезни сердца. Сок можно заменить отваром шиповника (1/2 стакана свежих плодов заварить 1 стаканом кипятка и кипятить в течение 30 минут).Рецепт 4Трава адониса – 1 часть, цветы боярышника – 2 части, березовые листья – 1 часть, трава пустырника – 2 части, трава сушеницы – 2 части, трава хвоща полевого – 1 часть. Залить 2 ст. ложки измельченной смеси 0,5 л кипятка. Настаивать, укутав, 5—6 часов, процедить и принимать теплым по 1/2 стакана 3 раза в день перед едой.