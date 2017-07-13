Ученые указали еще на одно опасное свойство алкоголя

Веская причина отказаться от пагубной привычки. Ученые из США высказали предположение о том, что покраснение лица при употреблении алкоголя может быть связано с особенностью организма, вызывающей опасные для его целостности и здоровья процессы.В частности, исследователи оценили подобный симптом как возможный предвестник рака.Ученые утверждают, что причиной «алкогольного» покраснения лица может быть флеш-реакция организма на спиртное. Такая реакция указывает на замедление процесса по расщеплению и усвоению алкогольного напитка, из-за которого в организме начинает скапливаться ацетальдегид – вещество с потенциалом канцерогена.«При флеш-реакции реакции на спирт, наличие которой обусловлено генетическими факторами, алкоголь превращается в ацетат намного дольше, чем у других людей», - приводится мнение ученых в Indy100.Помимо покраснения на лице, у человека могут проявляться и другие симптомы - тошнота, головная боль, учащение пульса. Медики отметили, что если подобные признаки наблюдаются каждый раз после выпивки, от употребления крепких спиртных напитков следует отказаться.«В отдельных случаях флеш-реакция может быть сопряжена с серьезной интоксикацией организма и спровоцировать развитие рака», - предостерегли специалисты.