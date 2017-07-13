Этот алкогольный напиток защитит от смертельного заболевания
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Лабораторные тесты доказали: если женщина с раком груди будет пить красное вино, лечение будет эффективнее в разы! И все благодаря ресвератропу. Это антиоксидант, который вырабатывают растения, в том числе виноград (из которого и делается вино). Ресвератроп особым образом влияет на раковые клетки, и те перестают сопротивляться лечению.
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Врачи предупреждают, что пока эффективность красного вина была подтверждена только в лабораторных условиях. Тем не менее, факт остается фактом: рост опухоли был приостановлен на 50%.
Listis
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