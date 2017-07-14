Вирус гриппа собираются превратить в страшное оружие против рака

Обычный вирус гриппа обладает уникальной силой, способной разрушить раковые клетки у онкологических больных. В рамках эксперимента ученые собираются протестировать выведенный в лаборатории штамм гриппа. Его введут нескольким пациентам с раком и больным мышам.Итак, штамм гриппа проверят примерно на 500 добровольцах с раком печени в развитой форме. По словам ученых, следствием лечения может стать появление не очень тяжелых симптомов гриппа. Но в этом нет ничего страшного. Известно: добровольцам дадут немного химически измененного вируса (вирус один раз введут непосредственно в опухоль).Вирус должен сработать за счет своей способности проникать внутрь раковой клетки и размножаться внутри. В итоге клетка, в которой поселился вирус, лопнет, будучи переполненной. И тогда вирус перекинется на соседние раковые клетки. Ученые надеются, что вирус справится и с метастазами, не нанеся значительного вреда здоровым клеткам.