5 новых правил ухода за кожей (по мотивам последних открытий ученых)

В последнее время ученые, исследующие кожу, открыли много нового и советуют пересмотреть некоторые бьюти-привычки.Нет, ничего особенно революционного, что перевернуло бы всю косметологию с ног на голову, пока не открыли, но кое-что новенькое все-таки появилось. Во многом благодаря тому, что на мировую бьюти-арену вышли азиатские косметические марки и вообще восточная философия ухода за кожей. Впрочем, успехи западной науки тоже не стоит сбрасывать со счетов: европейские и американские марки тоже предлагают много чего нового.1. Переходим на кремы с липосомами. Липосомы – это то, что наконец поможет решить главную проблему использования косметических средств: невозможность доставить большинство активных ухаживающих компонентов в глубокие слои кожи. Липосомы способны захватывать все «полезности», которые содержатся в креме или сыворотке, и транспортировать их в дерму. То есть у скептиков, которые любят поговорить о невозможности массивных молекул активных компонентов косметики пробираться дальше эпителия, уже не будет аргументов для спора.В общем, знай: если на баночке косметики значится слово «липосомы», продукт точно работает не только на поверхности кожи. Кстати, липосомы выполняют еще одну важную функцию: укрепляют защитную кислотную мантию, расположенную перед дермой и защищающую ее клетки от серьезных повреждений.2. Бережем липидный барьер. «Внутри этой биопленки находятся пептиды и полезные бактерии, защищающие кожу от агрессии извне, – рассказывает Зои Диана Драэлос, член Американской академии дерматологии. – Если вы умываетесь слишком тщательно или используете агрессивные средства, структура биопленки нарушается, и появляются сухость, шелушение, зуд. Если же, наоборот, пропускаете умывание, кожное сало накапливается, питая бактерии, что приводит к образованию акне». Долгое время липидному слою не уделяли достаточно внимания, но сейчас ведется кампания в поддержку максимально бережного очищения кожи.3. «Ощелачиваем» рацион. Организм стареет медленнее, если его внутрення среда щелочная, а не кислотная. Корректировать это можно питанием.На завтрак ешь гречку, пшено, поленту + любые овощи + ложку масла и ложку семечек. Пшеница и овсянка для завтрака не годятся.На обед, до 15:00, нужны мясо или суп + овощи.В качестве перекуса подойдут фрукты (до 15:00) и любые орехи (после 15:00).На ужин лучше есть рыбу, творог, яйца и растительный белок (бобовые), дополнив их зелеными овощами и зеленью.4. Покупаем косметику, которая заботится о микробиоме. Микробиом – это бактерии, которые живут на нас и внутри нас и от которых во многом зависит здоровье организма. Ученые даже выделяют так называемую бактериальную пленку, которая покрывает нашу кожу и с которой невозможно не считаться, подбирая косметологический уход. Многие компании уже начали выпускать микробиом-френдли косметику.5. Делаем акцент на профилактике межбровных морщин и впалых щек. Мы как-то чаще беспокоимся о том, не появятся ли раньше времени «гусиные лапки», но ученые говорят, что больше внимания нужно уделять профилактике межбровных складок и не допускать, чтобы впадали щеки и опускались уголки губ. Именно эти три недостатка, как показали исследования профессора нейробиологии Арно Обера из Университета Стэнфорда (США), делают человека в глазах окружающих старше, потому что ассоциируются с агрессивностью, печалью. А вот «гусиные лапки», кстати, оставляют позитивное впечатление.