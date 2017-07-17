Краска для волос повышает риск раковых заболеваний

Согласно докладу комиссии Международного агентства по исследованию рака (IARC), штаб-квартира которого находится в Лионе (Франция), "мужчины, работающие парикмахерами, подвергаются небольшому, но постоянному риску заболеть раком мочевого пузыря".Авторы второго доклада о последствиях использования красок для волос в быту обнаружили несколько исследований, указывающих на возможные связи этого с раком мочевого пузыря, а также лимфомой и лейкемией. Однако комиссия пришла к выводу, сообщает ИноПресса, что доказательства недостаточны, и заключила, что использование красок для волос в быту "нельзя расценивать как канцерогенный фактор, воздействующий на человека".Комиссия состояла из 17 ученых, которые заседали в феврале, чтобы рассмотреть новейшие данные и скорректировать рекомендации, в последний раз опубликованные агентством в 1993 году. Современные краски для волос делятся на несколько категорий: стойкие, полустойкие и временные. Стойкие, они же окислительные краски для волос составляют 80% на рынке; они состоят из бесцветных "веществ-посредников" и связующих веществ, которые в присутствии перекиси водорода вступают в химическую реакцию и превращаются в краску.Самое высокое содержание красящих ингредиентов обычно бывает в темных красках для волос. В 1970-е годы применение некоторых таких веществ было прекращено после того, как их канцерогенность была доказана путем экспериментов на крысах.