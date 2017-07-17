Большие дозы зеленого чая могут вызывать болезни печени и почек

Зеленый чай считается полезным напитком, обладающим множеством лечебных эффектов. Тем не менее, по словам авторов нового исследования, это относится к умеренному употреблению чая – около десяти маленьких чашечек в день или две обычных.При более интенсивном употреблении в организме увеличивается количество полифенолов, вызывающих негативные изменения в печени.Авторы приводят примеры, когда передозировка полифенолов приводила к смерти у грызунов и собак. Также они ссылаются на случаи употребления людьми пищевых добавок, основанных на зеленом чае, когда появлялись симптомы отравления полифенолами. При отмене пищевых добавок исчезали и соответствующие симптомы.