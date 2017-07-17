Риск развития рака легких у курильщиков зависит от генов

Ученые идентифицировали генетические изменения, которые способствуют увеличению риска возникновения рака легких у курильщиков и экс-курильщиков. Каждая команда выявила генетические изменения в двух областях хромосомы 15, которые нередко встречаются у людей, но опасность несут только для тех, кто курил или курит, считают специалисты.Приблизительно у 15% от общего числа настоящих и бывших курильщиков при наличии 2 копий таких генетических изменений, унаследованных по одной от каждого родителя, увеличивается риск возникновения рака легких на 70-80%. Если была унаследована только одна копия генетических изменений, то риск возникновения рака легких возрастает на 28%.Рак легких по причине табачной зависимости составляет 80% от всех случаев заболеваний раком легких. У курильщиков в среднем риск возникновения рака легких составляет 10% по сравнению с 1% у людей, которые никогда не курили. Ученые считают, что они совершили очень важный шаг для выявления людей, у которых повышен риск возникновения рака легких и надеются, что это поможет сократить случаи заболеваний.