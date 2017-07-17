Риск развития рака легких у курильщиков зависит от генов
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Приблизительно у 15% от общего числа настоящих и бывших курильщиков при наличии 2 копий таких генетических изменений, унаследованных по одной от каждого родителя, увеличивается риск возникновения рака легких на 70-80%. Если была унаследована только одна копия генетических изменений, то риск возникновения рака легких возрастает на 28%.
Рак легких по причине табачной зависимости составляет 80% от всех случаев заболеваний раком легких. У курильщиков в среднем риск возникновения рака легких составляет 10% по сравнению с 1% у людей, которые никогда не курили. Ученые считают, что они совершили очень важный шаг для выявления людей, у которых повышен риск возникновения рака легких и надеются, что это поможет сократить случаи заболеваний.
LentaInform
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