Как предотвратить рак: 5 последних рекомендаций ученых!

Ученые постоянно ищут способы немедикаментозной профилактики рака. Рак — болезнь, во многом связанная с образом жизни. Поэтому для профилактики этого коварного заболевания можно всего лишь поменять свои привычки: есть полезную еду (и не есть вредную), заниматься определенными видами спорта, избегать стрессов и улучшать иммунитет.Не есть красное мясоУченые из Национального института рака (США) провели большое исследование, в котором выяснили, как употребление красного мяса влияет на смертность от разных болезней, в том числе от рака.Исследователи включили в анализ 537 тысяч человек. Всех их опросили на тему пищевых привычек — в частности, сколько красного мяса (свинина, говядина, баранина) и белого мяса (курица, индейка и рыба) они едят.Затем участников поделили на пять групп в зависимости от количества красного мяса в рационе. Пятая группа потребляла примерно в семь раз больше красного мяса, чем первая, при этом во всех пяти группах участники ели примерно одинаковое количество белого мяса.Выяснилось, что в группе самых отъявленных мясоедов риск умереть от рака на 30% выше, чем у тех, кто предпочитает птицу и рыбу. Реже всех заболевали раком люди, которые ели красного мяса в три раза меньше, чем белого.Вывод: если есть курицу и рыбу пять-шесть раз в неделю, а красное мясо — один-два раза в неделю, есть шанс значительно снизить риск рака.Правда нужно отметить, что мясоеды чаще курят, меньше занимаются спортом, едят мало овощей. Так что трудно точно оценить, насколько в развитии рака виновато красное мясо, а насколько — сопутствующие привычки.Ездить на работу на велосипедеВ нашем климате целый год это непросто, однако это работает.Британские ученые исследовали 260 тысяч человек: они узнали, каким образом эти люди добираются на работу, а затем наблюдали, сколько из них заболеет раком.Выяснилось, что в группе велосипедистов риск рака на 20% ниже по сравнению с людьми, которые ездят на метро или на машине.А вот ходьба — не альтернатива: те, кто ходил на работу пешком, болели раком так же часто, как автолюбители и приверженцы общественного транспорта.Заниматься йогой и медитироватьЭто не просто расслабляет — подобные практики меняют реакцию на стресс на генном уровне, что в итоге защищает от многих болезней, в том числе от рака.Ученые из Великобритании и Нидерландов проанализировали 18 исследований, в которых более 800 человек занимались йогой, медитацией и другими похожими практиками (тай чи, цигун). В этих исследованиях экспериментаторы наблюдали, меняет ли практика человека на генетическом уровне.Оказалось, меняет: у поклонников йоги и медитации при стрессе реже активировались гены, ответственные за выброс цитокинов — белков, которые вызывают в организме воспалительный ответ.У обычного человека при постоянном стрессе в организм все время выбрасываются цитокины, и он живет с хроническим воспалением. У йогов все иначе — они гораздо реже сталкиваются с воспалительным ответом при стрессе.Как все это связано с раком? Все просто: хроническое воспаление — одна из причин развития онкологических болезней.И если избежать стресса при нашем ритме жизни довольно сложно, то при помощи йоги и медитации можно хотя бы минимизировать его вредное воздействие на организм, а значит, и снизить риск рака.Есть помидоры и брокколиТоматы давно считают действенным средством для профилактики рака. Раньше ученые думали, что своим эффектом помидоры обязаны веществу ликопину, которое является антиоксидантом. Но оказалось, что все немного сложнее, и лучше всего содержащиеся в томатах вещества действуют в комплексе.Это проверили итальянские ученые. Они воздействовали экстрактом из помидоров на клетки опухоли, которая возникает при раке желудка. Выяснилось, что этот экстракт останавливает рост опухолевых клеток, а также не дает им мигрировать, а значит, предотвращает образование метастазов.Ученые рекомендуют есть помидоры как для профилактики рака желудка, так и в составе комплексной терапии при лечении болезни.А брокколи в рационе снижает риск рака простаты, рака мозга, легких и прямой кишки. Все благодаря веществу сульфорафану, которое воздействует на организм на генетическом уровне.Ученые выяснили, что при высокой активности гена LINC01116 раковые клетки начинают делиться и образуют колонии — а те впоследствии превращаются в опухоли.Сульфорафан, который содержится в брокколи, дезактивирует ген LINC01116. После этого вероятность того, что раковые клетки смогут сформировать опухоль, снижается в четыре раза!Сейчас ученые работают над тем, чтобы создать новые лекарства на основе сульфорафана. А пока можно посоветовать сделать брокколи постоянной частью своего рациона — это станет профилактикой сразу нескольких видов рака.Не курить «легкие» сигаретыДля профилактики рака, конечно, лучше не курить вовсе — сигареты повышают риск рака легкого в 15 раз. Но если уж вы курите и не можете справиться с привычкой, выбирайте обычные сигареты, а не так называемые «легкие».«Легкие» сигареты содержат фильтр с вентиляцией. Изначально, когда эти сигареты только изобрели, предполагалось, что они будут менее вредными. Но практика и дальнейшие исследования показали: «легкие» сигареты даже вреднее обычных!Врачи и ученые обратили внимание на «легкие» сигареты, потому что рост их продаж совпал с ростом случаев аденокарциномы — самого распространенного вида рака легкого.Питер Шилдс, один из авторов исследования на тему «легких» сигарет и рака, отмечает: табак в сигаретах с вентилируемым фильтром горит иначе, чем в обычных сигаретах, образуя больше канцерогенов. А «дизайн» такого фильтра позволяет делать большие затяжки — табачный дым проникает глубже в легкие, как раз туда, где обычно образуется аденокарцинома.Пока ученые выступают за запрет фильтров с вентиляцией, курильщикам следует внимательнее читать информацию на упаковке и выбирать сигареты с обычным фильтром.