Грудные импланты могут быть причиной редкого рак

Две женщины уже умерли от рака, а еще 23 пациентки стали жертвами той же самой его редкой разновидности после того, как прошли через установку грудных имплантов сомнительного качества. В настоящее время их безопасность для здоровья оценивают эксперты.В Великобритании разгорается скандал по поводу грудных имплантов с характерной текстурной поверхностью, которые, по некоторым данным, стали причиной вспышки заболеваемостью анапластической крупноклеточной лимфомой. Из прошедших через увеличение груди с помощью этих имплантов женщин две уже скончались, и ещё 23 в настоящее время сражаются с данной разновидностью рака лимфатических узлов в иммунной системе. Регулирующее ведомство страны MHRA сейчас тщательно оценивает качество грудных имплантов и их безопасность для здоровья. Отметим, что случаи рака, связанные с имплантами, имеющими текстурную или несколько грубую, а не чисто гладкую поверхность, появились ещё около 15 лет назад. Уже тогда возникло предположение, что именно текстура вызывает воспаления, которые приводят к опухолям через несколько лет.MHRA подчеркивает, что пока в его распоряжении нет убедительных доказательств того, что именно импланты вызвали опухоли. Однако эксперты с этим не согласны и призывают к более жестким действием, а регуляторы из США также выразили опасения по поводу безопасности грудных имплантов. Эксперт в косметической хирургии из Anglia Ruskin University профессор Джим Фрейм подчеркнул, что рак является бомбой с часовым механизмом, которая может быть заложена в тело на срок до 5-10 лет. По его мнению, все текстурные импланты необходимо запретить, и перейти на использование только тех, которые имеют гладкую поверхность.Анапластическая крупноклеточная лимфома является редкой разновидностью рака лимфатических желез иммунной системы. Каждый год в Великобритании фиксируется около 400 новых случаев этого рака. К счастью, в большинстве случаев он поддается лечению химиотерапией. В прошлом году в Великобритании 8 000 женщин прошли через увеличение груди.