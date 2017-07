Опубликованы новые положительные результаты клинического исследования III фазы препарата эмицизумаб компании «Рош»

Компания «Рош» (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) объявила о публикации результатов клинического исследования III фазы HAVEN1 в журнале The New England Journal of Medicine. Оценка эффективности еженедельного подкожного применения препарата эмицизумаб в профилактическом режиме проводилась у пациентов старше 12 лет с ингибиторной формой гемофилии А. Анализ результатов первичной конечной точки показал статистически достоверное и клинически значимое снижение частоты кровотечений. Так, в группе пациентов, получавших профилактическую терапию эмицизумабом, наблюдалось снижение частоты кровотечений на 87% (относительный риск [RR]=0,13, p