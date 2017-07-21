Рождение мальчиков увеличивает риск послеродовой депрессии у матерей

Рождение мальчика может увеличить вероятность тяжелой послеродовой депрессии у матери, выяснили ученые.Французские ученые провели исследование, в котором приняли участие 181 женщин, которые недавно стали матерями. Выяснилось, что 9% из них были подвержены тяжелой форме послеродовой депрессии, из которых 3/4 составили женщины, родившие мальчиков.Исследователи предположили, что несерьезные отношения с мужчинами в юном возрасте могли послужить одним из факторов депрессии для некоторых.По мнению британского специалиста это очень интересное открытие, хотя может быть и статистической причудой.Послеродовая депрессия - обычное явление у только что родивших матерей. В результате последнего исследования ученые из университета Nancy выяснили, что одна треть родивших женщин переносят депрессию. Однако данные о том, что рождение мальчика увеличивает риск возникновения депрессии, были очень неожиданными.Ученые выяснили у женщин, принимающих участие в исследовании, информацию по поводу их здоровья, включая физическое, умственное и эмоциональное состояние.Исследователи во главе с профессором Claude de Tychey обнаружили, что из 17 женщин с тяжелой формой послеродовой депрессии - 13 являлись матерями мальчиков.Однако доктор Cosmo Hallstrom из Royal College of Psychiatrists считает, что ввиду очень небольшого числа женщин с тяжелой формой депрессии, принявших участие в исследовании, нельзя делать точные выводы. Поэтому необходимо провести более масштабные исследования для точных и полных результатов.