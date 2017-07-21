Храп супруга может быть причиной гипертонии

Храпящий супруг не только мешает заснуть, но также оказывает отрицательное влияние на здоровье своего партнера. Британские ученые выяснили, что у спящего человека под воздействием шума, превышающего 35 децибел, происходит повышение артериального давления.Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование с участием 140 добровольцев, живущих недалеко от аэропорта Хитроу и трех других европейских аэропортов. Во время сна с интервалами в 15 минут у участников определялись показатели артериального давления. Одновременно регистрировался уровень шума в их спальнях.Выяснилось, что воздействие шума более 35 децибел вызывало повышение артериального давления у участников, как во время бодрствования, так и во сне. Такой эффект возникал независимо от источника звука – будь то шум взлетающего самолета, наземного транспорта или храп супруга, сообщил руководитель исследования Ларс Джаруп (Lars Jarup). Регулярное воздействие шума повышало риск развития гипертонии.По данным ученых, шум от пролетающих самолетов вызывал повышение верхнего давления в среднем на 6,2 мм.рт.ст., нижнего – на 7,4 мм.рт.ст. Важное значение имела громкость шума: каждые дополнительные 5 децибел вызывали повышение давления на 0,66 мм.рт.ст.По статистике храпящие люди производят шум от 20 до 80 децибел. Рекордсменом, согласно книге «Рекордов Гиннеса» является швед Каре Валкерт (Kare Walkert), издающий во сне шум в 93 децибела, сопоставимый с ревом газонокосилки.