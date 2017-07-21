11 признаков рака груди, на которые мало кто подумал бы

Рак молочной железы не всегда начинается с уплотнений в груди. Поэтому его начало можно упустить, если ограничиться одним только самоосмотром.Большинство женщин полагают, что рак груди всегда начинается с комков и уплотнений в груди. Этот опасный миф приводит к поздней диагностике. Различные виды рака груди дают разные симптомы, и комки — далеко не единственный симптом.Каждая 8-я женщина в мире рискует заболеть раком груди на протяжении своей жизни. Без должного лечения он смертелен. Между тем, рак, который обнаружен на ранних стадиях, вылечивается со 100% гарантией на ближайшие 5 лет.Вот нетривиальные симптомы рака груди, которые стоит знать:БОЛЬ В СОСКАХ, ВЫДЕЛЕНИЯСоски припухлые, изъязвленные или болезненные на ощупь. Или из них выделяется жидкость, которая не похожа на грудное молоко.ИЗМЕНЕНИЕ КОЖИ ГРУДИРасширенные поры кожи, огрубление кожи, бугорки и неровности на ней.СИНЯКИ, ССАДИНЫ И ПОРЕЗЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАЖИВАЮТДаже при использовании лекарств и мазей.ПОСТОЯННАЯ ОХРИПЛОСТЬ ИЛИ КАШЕЛЬЛюбые проблемы с дыханием, не связанные с простудой.ИЗМЕНЕНИЯ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ И КИШЕЧНИКЕНерегулярный и болезненный стул или мочеиспускание. Диарея или запор без видимых причин.УПАДОК СИЛВы разбиты, несмотря на то, что высыпаетесь достаточно.ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСАПрибавка или потеря веса без видимых причин.УПЛОТНЕНИЕ ПОДМЫШКОЙТкань молочной железы расположена до самых подмышек. Уплотнения могут начаться не в груди.ГРУДИ РАЗНОГО РАЗМЕРАЗаметно разного размера.БОЛЕЗНЕННЫЙ ЗУД В ТЕЛЕЗуд может указывать на скопление жидкости, закупорку лимфатических сосудов или рост новых кровеносных сосудов в связи с образованием опухоли.БОЛЬ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫРак может вызывать боли в спине, когда опухоль растет и давит на нервные окончания, или рак местатазирует, поражая кости.КОГДА ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ?Проверяйте самостоятельно грудь регулярно, через несколько дней после менструации. Сожмите и прощупайте грудь, соски и подмышки, чтобы проверить их на предмет уплотнений. 20% всех случаев дагностируются самими женщинами.Не стоит пренебрегать самодиагностикой.Проходите маммографию так часто, как рекомендует ваш врач. Если вы обнаружили у себя два симптома из списка выше одновременно, лучше обратитесь к врачу, не откладывая.