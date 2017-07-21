11 признаков рака груди, на которые мало кто подумал бы
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Большинство женщин полагают, что рак груди всегда начинается с комков и уплотнений в груди. Этот опасный миф приводит к поздней диагностике. Различные виды рака груди дают разные симптомы, и комки — далеко не единственный симптом.
Каждая 8-я женщина в мире рискует заболеть раком груди на протяжении своей жизни. Без должного лечения он смертелен. Между тем, рак, который обнаружен на ранних стадиях, вылечивается со 100% гарантией на ближайшие 5 лет.
Вот нетривиальные симптомы рака груди, которые стоит знать:
БОЛЬ В СОСКАХ, ВЫДЕЛЕНИЯ
Соски припухлые, изъязвленные или болезненные на ощупь. Или из них выделяется жидкость, которая не похожа на грудное молоко.
ИЗМЕНЕНИЕ КОЖИ ГРУДИ
Расширенные поры кожи, огрубление кожи, бугорки и неровности на ней.
СИНЯКИ, ССАДИНЫ И ПОРЕЗЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАЖИВАЮТ
Даже при использовании лекарств и мазей.
ПОСТОЯННАЯ ОХРИПЛОСТЬ ИЛИ КАШЕЛЬ
Любые проблемы с дыханием, не связанные с простудой.
ИЗМЕНЕНИЯ В МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ И КИШЕЧНИКЕ
Нерегулярный и болезненный стул или мочеиспускание. Диарея или запор без видимых причин.
УПАДОК СИЛ
Вы разбиты, несмотря на то, что высыпаетесь достаточно.
ИЗМЕНЕНИЯ ВЕСА
Прибавка или потеря веса без видимых причин.
УПЛОТНЕНИЕ ПОДМЫШКОЙ
Ткань молочной железы расположена до самых подмышек. Уплотнения могут начаться не в груди.
ГРУДИ РАЗНОГО РАЗМЕРА
Заметно разного размера.
БОЛЕЗНЕННЫЙ ЗУД В ТЕЛЕ
Зуд может указывать на скопление жидкости, закупорку лимфатических сосудов или рост новых кровеносных сосудов в связи с образованием опухоли.
БОЛЬ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ
Рак может вызывать боли в спине, когда опухоль растет и давит на нервные окончания, или рак местатазирует, поражая кости.
КОГДА ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ?
Проверяйте самостоятельно грудь регулярно, через несколько дней после менструации. Сожмите и прощупайте грудь, соски и подмышки, чтобы проверить их на предмет уплотнений. 20% всех случаев дагностируются самими женщинами.
Не стоит пренебрегать самодиагностикой.
Проходите маммографию так часто, как рекомендует ваш врач. Если вы обнаружили у себя два симптома из списка выше одновременно, лучше обратитесь к врачу, не откладывая.
Listis
СМИ2
LentaInform
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