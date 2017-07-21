Перепрограммирование иммунитета - ключ к успеху в борьбе с раком
http://www.meddaily.ru - Добавил mechone в категорию Онкология
Ученые удалили иммунные клетки из тела, генетически их изменили и обратно подсадили в тело. Технологию уже успешно опробовали на раке крови. А теперь ее применили для лечения твердых опухолей, включая большие опухоли.
Изменяли иммунные Т-клетки CAR. Клетки заставляли вырабатывать метаболит - аденозин. И он уже разрушал раковые клетки. Правда, есть данные о том, что опухоли иногда могут обращать изменения в иммунных клетках вспять. Ученые продолжают работу. На сегодняшний день успешно проведены эксперименты с грызунами, и специалисты надеются организовать эксперименты с людьми.
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