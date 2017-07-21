Перепрограммирование иммунитета - ключ к успеху в борьбе с раком

Рак - самое распространенное заболевание, связанное напрямую с образом жизни. Австралийские ученые разработали препарат, который борется с этим заболеванием за счет перепрограммирования иммунитета. По сути организм начинает сам убивать рак.Ученые удалили иммунные клетки из тела, генетически их изменили и обратно подсадили в тело. Технологию уже успешно опробовали на раке крови. А теперь ее применили для лечения твердых опухолей, включая большие опухоли.Изменяли иммунные Т-клетки CAR. Клетки заставляли вырабатывать метаболит - аденозин. И он уже разрушал раковые клетки. Правда, есть данные о том, что опухоли иногда могут обращать изменения в иммунных клетках вспять. Ученые продолжают работу. На сегодняшний день успешно проведены эксперименты с грызунами, и специалисты надеются организовать эксперименты с людьми.