Компонент из сои эффективно борется с раком
http://e-news.com.ua - Добавил wapster в категорию Онкология
Природные химические компоненты, найденные в сое, подавляют преобразование раковых клеток простаты в метастатические и их перемещение в организме. Вещество из сои генистеин, который принимали онкобольные один раз в день в виде таблеток за месяц до операции, оказало благоприятное воздействие на клетки рака простаты. Кроме того, после операции генистеин увеличил активность генов, подавляющих вторжение раковых клеток в ткани и уменьшающих работу генов, которые наоборот способствуют этому вредному процессу.
Онкологи предполагают, что компонент сои способен остановить движение клеток опухоли из простаты в другие части тела и таким образом может послужить антираковой терапией для любого вида рака. Компонент из сои нетоксичен по своим свойствам и эффективно тормозит работу раковых клеток, заключили врачи.
LentaInform
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