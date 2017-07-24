Что делать, если жизнь дала трещину или трещина прямой кишки

Одним из более нередко встречающихся болезней в проктологии, связанным с мучительными болями и кровотечениями, является трещинка прямой кишки. Исцеление содержит в себе соблюдение диеты и применение соответственных фармацевтических препаратов. Всеохватывающее исцеление содействует резвому заживлению и полному избавлению от данной трудности.Задумайтесь, к какому доктору больше всего не охото идти на прием? Кто-то ответит, что это дантист, ну может быть гинеколог. Ответ неправильный. Доктор, посещение которого связано, почти всегда, только с нестерпимой, истязающей и острой болью - это проктолог. Трещинка прямой кишки очень интимный вопрос. Многие уповают, что все обойдется и пробуют совладать с неувязкой без помощи других. Вправду, в исходной стадии народные способы исцеления могут посодействовать, но если болезнь обострилась, немедля отчаливайте к проктологу.При суровых запорах, наличии в каловых массах острых частиц, в неких случаях при диарее и заднепроходном сексе, может показаться трещинка прямой кишки. Симптомы определяются по появлению болей в области заднего прохода. На исходной стадии развития заболевания боль беспокоит только при дефекации. При переходе заболевания в хроническое состояние, боли продолжают тревожить в протяжении нескольких часов после дефекации. Пациент старается как можно пореже посещать туалет, потому что опасается повторения страшных болей, следствием чего становятся запоры и еще большее отягощение ситуации. Появляется замкнутый круг, из которого нужно находить выход.Давнишняя трещинка приводит к наисильнейшему раздражению нервных окончаний, что и станет предпосылкой массивных болевых чувств. Боль, в свою очередь, приводит к спазму сфинктера, который продолжается несколько часов. Пациенту приходится испытывать просто нестерпимые боли, в неких случаях они даже приводят к потере сознания. Больной спазм сфинктера очевидный признак того, что у пациента приобретенная трещинка прямой кишки. Симптомы молвят о очевидном упущении в лечении. В этом случае происходит трансформирование трещинкы в язву с плотными рубцовыми утолщениями. Приобретенная форма заболевания просит вмешательства докторов, но страшиться не надо. Это легкая и стремительная операция, приносящая резвое облегчение.Трещинка прямой кишки безопасное болезнь, которое, при высококачественном и своевременном лечении, стопроцентно заживляется. Если найдена трещинка прямой кишки, исцеление следует начинать с послабления стула. Очень неплохим эффектом владеют сидячие ванны из фармацевтических растений с ранозаживляющими и антисептическими качествами. Доктор выписывает препараты местного деяния (мази, свечки) для обезболивания и снятия воспалений (постирезан, проктогливенколь, натальсид, анузол, гепатромбин Г). Каждый продукт подбирается в согласовании с наличием симптомов. В неких случаях, вместе с болью и воспалением, нужно приостановить кровотечение. К тому же, недостаток может быть как внешним, так и внутренним. Это тоже оказывает влияние на выбор. Если трещинка прямой кишки находится снаружи, лучше подойдет мазь, снутри - свечки.Если спазм сфинктера очень выражен, находится невыносимая боль. В таких ситуациях нужно использовать местную блокаду. Лидокаином либо новокаином обкалывается трещинка прямой кишки. Исцеление может востребовать внедрения 3-х либо 4 блокад.Обычно применяется всеохватывающее исцеление, состоящее из диеты, целительных ванночек, фармацевтических препаратов и неких рецептов народной медицины. Данные рецепты употребляют в качестве заживляющих и успокаивающих клизм. Идеальнее всего их использовать после опорожнения кишечного тракта и конкретно перед внедрением мази либо свечки. Для их производства употребляется ромашка, облепиховое масло, мед. Ромашка обеззараживает, масло заживляет, мед снимает воспаление. Отлично помогают свечки из сырого картофеля, смазанные облепиховым маслом. Идеальнее всего их вводить на всю ночь. Подобные способы исцеления помогают нездоровому стремительно избавиться от таковой болезненной и неуютной трудности, как трещинка прямой кишки. Не поменять обычный стиль жизни, трудиться, радоваться тому что живешь и запамятовать о том, что когда-то жизнь отдала трещинку.