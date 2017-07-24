Витамин Е поможет пожилым людям сохранить физическую активность

По мнению ученых, благодаря витамину Е пожилые люди могут сохранить энергию и физическую активность.Исследователи измерили уровень определенных витаминов в крови у 698 человек в возрасте 65 лет и старше в Италии. Затем провели три теста: короткую прогулку, равновесие и подъем с сидячего положения, чтобы зафиксировать их физическое состояние.По данным тестов участники с низким уровнем витамина Е выполняли физические упражнения хуже, чем те, у кого уровень витамина Е был выше.Уровни других витаминов: фолиевая кислота, В-6, В-12 и D не влияли на показатели тестов, сообщили американские ученые в журнале американской медицинской ассоциации.Учеными было выявлено, что низкая концентрация витамина Е связана со снижением функции физической активности.Витамин Е считается самым активным антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны от свободных радикалов, которые наносят вред клеткам, тканям и органам. Также витамин Е участвует в формировании красных кровяных клеток.Но некоторые исследования, проводившиеся ранее, показали, что потребление витамина Е в больших количествах может привести к риску случаев смерти.Ученые сообщили, что в следующем исследовании они попытаются определить оптимальный уровень витамина Е для пожилых людей с целью поддержания их физической активности.