Оливковое масло - лучшая защита от смертельно опасных болезней мозга
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Согласно новому исследованию биологов из Университета Темпл, наиболее эффективно очищению головного мозга от токсинов способствует употребление оливкового масла.
«Компоненты оливкового масла снижают уровни воспаления в мозгу и активизируют процесс, с помощью которого клетки избавляются от нежелательного мусора», - заявили авторы проекта.
Ранее ученые называли 12 химических веществ, способных вызывать негативные изменения в головном мозгу и содержащихся практически повсеместно - не только в окружающей среде, но и в быту, например, в мебели, одежде, моющих средствах и зубной пасте. В опасный перечень были внесены метилртуть, полихлорированные дифенилы (ПХД), этанол, свинец, мышьяк, толуол, марганец, фтор, хлорпирифос, тетрахлорэтилен, полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), дихлордифенилтрихлорэтан.
Скапливаемые в мозгу токсины играют роль провокаторов опасных патологий, в частности, деменции. Также из-за них способен развиться рак.
По данным, опубликованным в Тhe Journal of Neuroscience, интенсивный процесс, интенсивный процесс очищения от вредных соединений в головном мозгу происходит, когда человек спит на боку.
LentaInform
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