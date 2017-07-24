Оливковое масло - лучшая защита от смертельно опасных болезней мозга

Накапливание токсинов в головному мозгу человека по мере возраста может привести к развитию воспалений в нем и заболеваний, связанных с этим процессом. Ученые из США нашли простой способ защитить мозг от угрожающих жизни патологий.Согласно новому исследованию биологов из Университета Темпл, наиболее эффективно очищению головного мозга от токсинов способствует употребление оливкового масла.«Компоненты оливкового масла снижают уровни воспаления в мозгу и активизируют процесс, с помощью которого клетки избавляются от нежелательного мусора», - заявили авторы проекта.Ранее ученые называли 12 химических веществ, способных вызывать негативные изменения в головном мозгу и содержащихся практически повсеместно - не только в окружающей среде, но и в быту, например, в мебели, одежде, моющих средствах и зубной пасте. В опасный перечень были внесены метилртуть, полихлорированные дифенилы (ПХД), этанол, свинец, мышьяк, толуол, марганец, фтор, хлорпирифос, тетрахлорэтилен, полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), дихлордифенилтрихлорэтан.Скапливаемые в мозгу токсины играют роль провокаторов опасных патологий, в частности, деменции. Также из-за них способен развиться рак.По данным, опубликованным в Тhe Journal of Neuroscience, интенсивный процесс, интенсивный процесс очищения от вредных соединений в головном мозгу происходит, когда человек спит на боку.