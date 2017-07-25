Онкологи разработали новое лекарство от рака

Ученые смогли найти подходящую формулу новой вакцины.Онкологи, которые работают над разработкой препаратов, предотвращающих возникновение и прогрессирование рака, успешно испытали новую вакцину.Ученые установили, что персонализированные вакцины могут использоваться для профилактики злокачественных опухолей. Почти 70% людей, которые прошли прививку, в течение 2 лет не имели рецидивов болезни. Ведущие онкологи Австрии и Германии утверждают, что персонализированная вакцина на основе РНК помогла побороть рак 8 из 13 пациентов.Вследствие соответствующего прививки и лечения опухоль исчезла. Сейчас врачи планируют ввести другой этап испытаний и проверить эффективность вакцины в других видах раку.Персонализовани вакцины вводят после обнаружения болезни у пациента. Главной задачей прививки является не предотвращение болезни, как принято считать, а борьбу с ней.