Постотпускная депрессия: как вновь привыкнуть к работе

Здесь может дать сбой ослабленный путешествием в далекие края иммунитет. А холод, короткий световой день, подведение итогов прошедшего года, счет несбывшихся надежд, полное отсутствие денег, которые были растрачены на подарки родным и друзьям, организацию торжества или путешествие - все это вызвает депрессию.Как помочь организму адаптироваться к рабочим будням и успешно начать новый год? Как создать рабочий настрой, когда дома еще стоит неубранная елка, когда привык поздно вставать, непрерывно есть и целый день ничего не делать?Адаптация к обычной жизни займет некоторое время и тут главное научиться превращать негативную эмоцию в позитивную. Опять нужно ехать в офис? Зато возвращаюсь на службу с новыми силами, а значит, смогу сделать больше, реализовать давно запланированное, осуществить новые проекты, получить повышение, прибавку к зарплате. Ждет нескончаемый рабочий день? Ерунда, меня ждет плодотворный рабочий день. Как хорошо опять встретиться с коллегами, поделиться с ними впечатлениями об отпуске. А как нам всем повезло, что рабочая неделя начинается со среды! Ведь это мог бы быть понедельник - худший, по мнению психологов, день для возвращения из отпуска. Все-таки то, что до ближайших выходных всего три дня, а не целая неделя - факт приятный.Организму будет гораздо легче перенести обрушившиеся на него сложности, если приучить его ложиться и вставать в одно и то же время. Неплохо последить за питанием, включать в рацион больше овощей и фруктов, морепродуктов, рыбы, всевозможных молочных продуктов и орехов: содержащиеся в них витамины, селен, фолиевая кислота помогут пережить кризис. Не стоит пренебрегать такими продуктами, как бананы и шоколад (желательно горький - он считается великолепным антидепрессантом) - все это способствует выработке гормона счастья - серотонина. Сесть на строгую диету в эти дни - не лучшая идея: привыкший к перееданию во время праздников организм будет недоволен и вполне может «отблагодарить» хозяина проблемами со здоровьем. Можно прибегнуть и к ароматерапии: сладкий запах ванили, горьковатые нотки корицы способны успокоить нервы, создать атмосферу умиротворения и домашнего уюта (даже если пирожок с этими пряностями приходится есть на работе). Справиться с депрессией поможет и грамотно подобранный витаминный комплекс.Первые дни психологи советуют не перегружать себя работой, чаще делать перерывы (каждый час минут на 10) и переодически переключать внимание на разные виды деятельности. Начать день лучше с приведения в порядок рабочего места и составления планов на неделю (точнее, на три дня). Хорошо, если с прошлого года осталось какое-то незавершенное дело: продолжать начатое в такой период лучше, чем браться за нечто новое.По возможности самые ответственные дела стоит перенести на следующую неделю: после отпуска многие чувствуют себя несколько поглупевшими, и этого пугаться не стоит. Ученые подсчитали, что на отдыхе у людей примерно на четверть падает индекс интеллекта, а потому требуется время, чтобы умственные способности вознеслись на прежнюю высоту. И обязательно нужно мысленно хвалить себя за каждое выполненное дело. Начальникам психологи рекомендуют снисходительнее относиться к слабостям подчиненных, стимулировать работоспособность новыми задачами, бонусами, не перегружать работой, а также приберечь для них на первые дни года какую-либо приятную новость: особо ценных сотрудников, которые, как и все люди планеты в это время жаждут обновления, сманить конкурентам сейчас гораздо легче.Для тех, кто «недогулял», забыл поздравить парочку друзей, не успел произнести за праздничным столом самый важный тост еще есть время все исправить. Наша совершенно непонятная иностранцам традиция отмечать Новый год по старому стилю приветствуется психологами. Поэтому 13 января в канун Старого Нового года будет шанс доделать все, на что не хватило времени в первую «общемировую» новогоднюю ночь.