Стоматологи смогут диагностировать рак молочной железы

Американские ученые разрабатывают тест, в результате которого стоматологи смогут выявлять наличие заболевания раком молочной железы у пациенток.Тест проверяет наличие маркеров (протеинов) в слюне, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии.Сейчас в университете штата Техас проводятся клинические испытания прототипа такого теста. Также ученые исследуют возможность использования слюны для определения других видов заболевания раком, включая цервикальный рак.Исследователи предполагают, что тесты будут использоваться в диагностике наряду с существующими сегодня процедурами: маммограммой, ультразвуком и анализом образца тканей.Они взяли анализы у 30 пациенток и нашли 49 протеинов, которые могли показать, здоров человек или у него рак молочной железы. Также с помощью исследования протеинов ученые смогли различить злокачественные и доброкачественные опухоли.По мнению профессор Чарльза Стрекфаса (Charles Streckfus), возглавляющего исследование, слюна — неинвазивный, быстрый способ выявления заболевания и будет очень удобно использовать такой тест, так как женщины и дети гораздо чаще посещают стоматолога, чем терапевта.