Стоматологи смогут диагностировать рак молочной железы
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Тест проверяет наличие маркеров (протеинов) в слюне, которые позволяют обнаружить заболевание на ранней стадии.
Сейчас в университете штата Техас проводятся клинические испытания прототипа такого теста. Также ученые исследуют возможность использования слюны для определения других видов заболевания раком, включая цервикальный рак.
Исследователи предполагают, что тесты будут использоваться в диагностике наряду с существующими сегодня процедурами: маммограммой, ультразвуком и анализом образца тканей.
Они взяли анализы у 30 пациенток и нашли 49 протеинов, которые могли показать, здоров человек или у него рак молочной железы. Также с помощью исследования протеинов ученые смогли различить злокачественные и доброкачественные опухоли.
По мнению профессор Чарльза Стрекфаса (Charles Streckfus), возглавляющего исследование, слюна — неинвазивный, быстрый способ выявления заболевания и будет очень удобно использовать такой тест, так как женщины и дети гораздо чаще посещают стоматолога, чем терапевта.
Listis
LentaInform
СМИ2
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