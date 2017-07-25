Британскими учеными найден ген, отвечающий за уровень холестерина ЛПНП

Британские ученые нашли неизвестный ранее ген, отвечающий за холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), известный как «плохой» холестерин, высокий уровень которого приводит к закупорке артерий.Команда британских исследователей провела детальное исследование ДНК человека для выявления генов, влияющих на закупорку артерий. В ходе исследования был найден новый участок в хромосоме 1, влияющий на холестерин ЛПНП, ДНК которого была связана с 6-процентным увеличением уровня ЛПНП в крови.По мнению профессора Патрисии Манро (Patricia Munroe), результаты их работы имеют существенное клиническое значение, так как они непосредственно связаны с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и внесут огромный вклад в создание новых лекарств.Это открытие является потенциальной возможностью в развитии и создании новых медикаментов для того, чтобы помочь снизить уровень холестерина, который в свою очередь поможет тысячам людей, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.Сердечно-сосудистые заболевания являются убийцей номер один в Великобритании, уносящим 233000 человек в год. В мире от сердечных заболеваний погибает около 16,7 миллионов человек в год.