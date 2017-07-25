Исследователи готовы совершить революцию в лечении ВИЧ

Сделают они это, заменив ежедневный прием лекарств шестью инъекциями в год. Сейчас испытания проходят инновационные инъекции, которые позволяют медленно высвобождать в кровь препарат. На руках ученых данные о первичных испытаниях на 309 пациентах. Инъекции делали каждые 1-2 месяца. И работала такая схема на хуже ежедневной терапии.Не все могут соблюдать строгий режим приема таблеток, и, к тому же, ВИЧ часто мутирует, развивая устойчивость к терапии. Новый режим уже опробовали в 50 центрах в США, Канаде, Германии, Франции и Испании. Итак, когда у участников эксперимента впервые диагностировали ВИЧ, им прописали терапию перорально для контроля вируса.И в рамках исследования добровольцы в течение 96 недель или принимали обычные таблетки ежедневно, или делали ежемесячно или раз в два месяца инъекции. К концу исследования 84%, 87% и 94% пациентов из первой, второй и третьей группы соответственно успешно справлялись с вирусом.Инъекционно вводилась смесь каботегравира и рилпивирина, заключенная в наночастицы. Смесь пригодна для внутримышечного введения. Наночастицы расщепляются не сразу, высвобождая начинку постепенно и давая длительную защиту от ВИЧ.