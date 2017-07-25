4 основные причины развития диабета 2-го типа

Диабет 2-го типа неслучайно называют «приобретенной болезнью». В отличие от другой, более редкой формы этого заболевания, диабета 1-го типа, который обусловлен наследственной предрасположенностью, эта форма диабета является следствием нездорового образа жизни.Очень сложно, практически невозможно избежать заболевания диабетом 1-го типа, поскольку склонность к нему заложена в генах. С другой стороны, как утверждают сотрудники некоммерческой организации Diabetes UK, уберечь себя от диабета 2-го типа по силам практически любому человеку.Авторы специального пресс-релиза Diabetes UK напоминают основные факторы риска развития болезни:Возраст. Диабет 2-го типа часто развивается у представителей европеоидной расы после 40 лет, а у чернокожих выходцев из Африки и у уроженцев Азии это заболевание чаще проявляется уж после достижения возраста 25 лет.Чрезмерная масса тела. Избыточный вес и ожирение являются доказанными факторами риска развития диабета 2-го типа. Обилие жировой ткани приводит к тому, что клетки организма теряют чувствительность к инсулину. В результате уровень глюкозы в крови возрастает – развивается диабет.Повышенное артериальное давление. Известно, что гипертония и диабет 2-го типа очень связаны: наличие одного из этих заболеваний заметно повышает риск развития другого. А лекарственная терапия артериальной гипертензии приводит к снижению давления и уменьшению вероятности развития диабета.Гестационный диабет. Установлено, что риск развития диабета у женщины среднего возраста повышается, если в молодости она перенесла диабет беременных или гестационный диабет. Вместе с тем, нормализация веса будущей матери перед зачатием значительно снижает риск развития гестационного диабета и соответственно диабета 2-го типа годы спустя.