Активная жизнь защищает от рака
http://www.neboley.com.ua - Добавил ithink в категорию Онкология
К такому выводу пришли исследователи из Института онкологии имени Фреда Ханчинсона (Сиэтл, США).
Как показали проведенные ими исследования, у женщин, ведущих в пожилом возрасте (после наступления менопаузы) хотя бы относительно активный образ жизни, снижается содержание в крови эстрогенов, провоцирующих развитие злокачественных опухолей молочной железы.
Этот феномен наблюдается вне зависимости от других факторов, влияющих на гормональный статус организма (наличия избыточного веса, вредных привычек и т.д.).
Listis
LentaInform
СМИ2
Добавить комментарий