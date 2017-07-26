Активная жизнь защищает от рака

Увеличение физической активности может оказывать профилактическое действие по отношению к раку молочной железы.К такому выводу пришли исследователи из Института онкологии имени Фреда Ханчинсона (Сиэтл, США).Как показали проведенные ими исследования, у женщин, ведущих в пожилом возрасте (после наступления менопаузы) хотя бы относительно активный образ жизни, снижается содержание в крови эстрогенов, провоцирующих развитие злокачественных опухолей молочной железы.Этот феномен наблюдается вне зависимости от других факторов, влияющих на гормональный статус организма (наличия избыточного веса, вредных привычек и т.д.).