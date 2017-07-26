Фиброз и цирроз печени можно остановить
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Принятие алкоголя в больших количествах и гепатит приводят к процессу, называемому фиброзом печени, который способствует чрезмерному формированию соединительной ткани в печени. Разрастание коллагеновых соединительных волокон и глубокое нарушение структуры и функций печени приводят к циррозу печени.
В настоящее время врачи могут сделать немного больше, чем попытаться изменить образ жизни пациента или провести курс лечения вируса.
Исследователи университета Калифорнии при школе медицины в Сан-Диего (University of California at San Diego School of Medicine) остановили формирование соединительной ткани путем блокирования белка, который попадает в организм естественным путем и полезен для здоровья.
Опробовав этот метод на мышах, ученые выяснили, что у мышей с тяжелой формой цирроза печени, получивших химикат, развитие цирроза не продолжалось, в то время как у тех мышей, которым химикат не вводили, были зафиксированы сильные повреждения печени.
Доктор Мартина Бак (Dr Martina Buck), возглавлявшая исследование, заявила, что если лечение продолжить, то возможно восстановление повреждений печени почти полностью.
СМИ2
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LentaInform
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