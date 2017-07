Фиброз и цирроз печени можно остановить

Вред, причиненный печени алкоголем и гепатитом, можно уменьшить, считают ученые. Американские специалисты пришли к выводу, что увеличение коллагеновой соединительной ткани можно приостановить, блокируя белок, который способствует этому процессу.Принятие алкоголя в больших количествах и гепатит приводят к процессу, называемому фиброзом печени, который способствует чрезмерному формированию соединительной ткани в печени. Разрастание коллагеновых соединительных волокон и глубокое нарушение структуры и функций печени приводят к циррозу печени.В настоящее время врачи могут сделать немного больше, чем попытаться изменить образ жизни пациента или провести курс лечения вируса.Исследователи университета Калифорнии при школе медицины в Сан-Диего (University of California at San Diego School of Medicine) остановили формирование соединительной ткани путем блокирования белка, который попадает в организм естественным путем и полезен для здоровья.Опробовав этот метод на мышах, ученые выяснили, что у мышей с тяжелой формой цирроза печени, получивших химикат, развитие цирроза не продолжалось, в то время как у тех мышей, которым химикат не вводили, были зафиксированы сильные повреждения печени.Доктор Мартина Бак (Dr Martina Buck), возглавлявшая исследование, заявила, что если лечение продолжить, то возможно восстановление повреждений печени почти полностью.